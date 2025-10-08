SARONNO – Riviviamo la sfida della 5′ giornata di Eccellenza, Fbc Saronno-Besnatese 0-0, mercoledì sera allo stadio Colombo Gianetti, con le immagini del fotografo Andrea Elli.
FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Alletto, Viganò, Lofoco, Hasanaj (13’ st Ruschena); Corona (35’ st Vaglio), De Vincenzi, Alvitrez (27’ st Favilla); Mondoni (13’ st Serra), Cocuzza, Benedetti (43’ st Cabezas). A disposizione Norrito, Mzoughi, Tibaldo, Provasi. All. Tibaldo.
BESNATESE (4-4-2): Lupu; Lunghi, Cucco, Mandracchia, Ghilardi; Papasodaro, Piras (20’ st Belli), Martinoia (29’ st Marin), Arrighi (9’ st Pagliaro); Caricati (46’ st Bertuzzi), Giardino (38’ st Lucaj). A disposizione Borin, Sacco, Ceriotti, Casamassima. All. Varaldi.
Arbitro Nucini di Treviglio (Desiderato di Legnano e Amato di Busto Arsizio).
Note – Spettatori un centinaio. Angoli 3-1 Fbc Saronno. Ammoniti Lunghi, Hasanaj, Benedetti. Recupero 0-4.
Si è giocata la sera anche Caronnese-Lentatese 0-1 e nel pomeriggio anche Ardor Lazzate-Rhodense 1-2.
