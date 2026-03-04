SARONNO – Le immagini del match di Andrea Elli ci fanno rivivere la sfida del mercoledì sera allo stadio Colombo Gianetti, per la 7′ giornata di Eccellenza, fra Fbc Saronno e Mariano: 0-0.
Primo tempo con qualche emozione, ripresa decisamente più bloccata: termina senza reti la sfida tra Fbc Saronno e Mariano. La partita si accende soprattutto nei primi minuti. Tra il 9’ e l’11’ Serra prova a scuotere l’incontro: prima tenta la conclusione in mischia ma Abbiati salva sulla linea, poi su un lungo lancio dalla difesa prova l’acrobazia in area colpendo il palo. Il Mariano risponde al 31’ con l’ex biancoceleste Schingo, che su una rapida ripartenza si presenta solo davanti alla porta ma trova la pronta risposta del giovane portiere di casa Foresti, al debutto con il Saronno, che devia in angolo. Al 40’ altra occasione per gli ospiti con il diagonale improvviso di Miccoli che termina fuori di pochissimo.
Nella ripresa la gara perde intensità e le occasioni scarseggiano. Il Mariano pensa soprattutto a non correre rischi e il match resta bloccato. L’ultima opportunità arriva nel finale con Benedetti che prova a colpire in contropiede, ma l’uscita tempestiva di Leoni evita guai alla formazione ospite.
Fbc Saronno-Mariano 0-0
FBC SARONNO (3-4-3): Foresti; Viganò (30’ st Lofoco), Mzoughi, Lorusso; Ientile, Mira (1’ st Cabezas), Lazzaro, Ruschena; Serra (1’ st Benedetti), Candido, Cocuzza (20’ st Vassallo). A disposizione Todesco, Alletto, Raimondo, De Vincenzi, Manfron. All. Tricarico.
MARIANO (3-4-3): Leoni; Mariani D., De Rosa, Beye; Calandra, Mariani R. (38’ st Polese), Abbiati, Cannataro; Miccoli (8’ st Marrulli), Schingo, Della Torre. A disposizione Aiello, Bettoni, Menchise, Negri, Sanzo, Polese. All. Rione.
Arbitro: Bardaglio di Como (Navarrini di Monza e Bogni di Gallarate).
Note – Spettatori un centinaio. Angoli 3-2 Mariano. Ammoniti Mariani R., Mzoughi, Cabezas, Mariani D. Recupero 1-7.
Eccellenza – Risultati e marcatori
Altabrianza – Vigevano 1-1 Reti: st 22′ Sala (A), 29′ Kambo.
Arcellasco – Vergiatese 3-1 Reti: Garofoli (A), Castria (A), Pinotti (A), Casagrande (V).
Arconatese – Sedriano 3-0 Reti: pt 25′ Scapinello (A), 34′ Scapinello (A); st 31′ D’Errico rig. (A).
Besnatese – Legnano 1-1 Reti: pt 34’ Pagliaro (B); st 19’ Ballgjini (L).
Caronnese – Vis Nova Giussano 1-0 Reti: st 11′ Di Quinzio (C).
Saronno – Mariano 0-0
Magenta – Solbiatese 1-2 Reti: pt 10′ Furlan (M), 14′ Suatoni (S), 34′ Monteiro Barbosa (S).
Sestese – Rhodense 1-1 Reti: st 22′ Blandino (S), 38′ Giangaspero rig. (R).
Ardor Lazzate – Lentatese 2-0 Reti: st 23′ Schieppati (A), 32′ Buzzetti.
Classifica Eccellenza
Arconatese 60, Solbiatese 51, Caronnese 47, Legnano 45, Saronno 43, Rhodense 42, Vergiatese 40, Lentatese 36, Magenta 33, Mariano 32, Besnatese 32, Vis Nova Giussano 31, Sestese 28, Arcellasco 28, Sedriano 27, Ardor Lazzate 27, Altabrianza 26, Vigevano 25.
