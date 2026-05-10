SOLBIATE ARNO – La Solbiatese domina la finale playoff di Eccellenza e supera 3-0 il Fbc Saronno allo stadio Chinetti, conquistando l’accesso alle finali nazionali per inseguire il sogno della serie D. Troppo forte la squadra di Roberto Gatti per i biancocelesti di Danilo Tricarico, arrivati all’ultimo atto dopo una grande rimonta in campionato e il successo sulla Caronnese in semifinale.

La partita si sblocca subito: al 5’ Guidetti calcia dal limite dopo un batti e ribatti, Gasparri fa velo davanti a Todesco e il pallone finisce in rete tra le proteste saronnesi per una possibile posizione di fuorigioco. La Solbiatese continua a spingere, trascinata da un ispirato Monteiro Barbosa, mentre il Saronno fatica a rendersi pericoloso. In avvio di ripresa arriva il raddoppio che di fatto chiude la gara: Barbosa ruba palla a Ientile sulla trequarti e dalla sinistra lascia partire una conclusione imprendibile sul palo lontano. Tricarico prova a cambiare qualcosa con gli ingressi di Benedetti e Alletto, ma al 35’ è ancora Guidetti a colpire, approfittando di un rimpallo e firmando il definitivo 3-0 con un rasoterra dal limite. Solo nel finale il Saronno riesce a creare qualche pericolo, trovando però pronto Chironi. Sugli spalti grande cornice di pubblico e tifo incessante da entrambe le curve, in un Chinetti vestito a festa per la finalissima playoff.

Solbiatese-Fbc Saronno 3-0 (1-0)

SOLBIATESE (3-5-2) Chironi, Gabrielli, Puka, Cosentino (38’ st. Lonardi), Bobbo (40’ st. Fiorella), Suatoni, Cocuz, Guidetti, Gasparri (26’ st. Guanziroli), Monteiro Barbosa (38’ st. Banfi), Martinez (23’ st. Silla). A disposizione Cavalleri, Galli, Minuzzi, Manfrè.

All. Gatti.

FBC SARONNO (3-4-1-2) Todesco, Mzoughi (5’ st. Benedetti), Viganò, Lorusso (25’ st. Serra), Cabezas (5’ s.t. Alletto), Ientile, Lazzaro, Ruschena, Candido, Vassallo, Cocuzza (39’ st. Mira). A disposizione Foresti, Lofoco, Raimondo, Quaglio, De Vincenzi.

All. Tricarico.

Arbitro Corbetta di Milano (Fusco di Milano e Boni di Milano).

Marcatori p.t. 5’ Guidetti (So), s.t. 5′ Monteiro Barbosa (So), 35’ Guidetti (So).

Note – Spettatori 600. Angoli 2-7 Fbc. Ammonito Vassallo Recupero 2-1.

10052026