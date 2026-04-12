SESTO CALENDE – Vittoria pesante per l’Fbc Saronno che passa di misura sul campo della Sestese e torna in piena corsa playoff, salendo al quarto posto. Per i padroni di casa, invece, la sconfitta complica ulteriormente la rincorsa alla salvezza.

Partita equilibrata soprattutto nel primo tempo, con la Sestese capace di rendersi pericolosa in un paio di occasioni con Fischetti, mentre il Saronno ha mantenuto il controllo del gioco senza però trovare sbocchi concreti. L’episodio decisivo arriva allo scadere della prima frazione: dopo una serie di ribattute in area, l’arbitro concede un calcio di rigore che Vassallo trasforma per lo 0-1. Nella ripresa il Saronno sfiora più volte il raddoppio con Serra e lo stesso Vassallo, ma trova sulla sua strada un attento Tamma. Dall’altra parte è decisivo Todesco, autore di interventi importanti che permettono ai biancocelesti di difendere il vantaggio fino al termine.

Tre punti fondamentali per il Saronno, che rilancia le proprie ambizioni nelle zone alte della classifica, mentre la Sestese vede ridursi sensibilmente le possibilità di evitare la retrocessione.

Sestese-Fbc Saronno 0-1

SESTESE: Tamma, Merandi (38’ st Samake), Scaglione, Morello (27’ pt Bernasconi), Rosato (23’ st Sansone), Riceputi, Milani (9’ st Capuano), Bertoli, Blandino (33’ st Dal Santo), Fischetti, Caraffa. A disposizione Catanese, Balconi, Kamana, Modotti. All. Benin.

FBC SARONNO: Todesco, Lofoco, Viganò, Mzoughi, Ientile, Lazzaro, Mira, Ruschena, Benedetti (35’ st Cocuzza), Serra (30’ st Cabezas), Vassallo (42’ st Raimondo). A disposizione Foresti, Alletto, Quaglio, Cocuzza, Manfron, Provasi, Modenesi. All. Tricarico.

Arbitro: Guerra di Voghera (Zappella di Bergamo e Burini di Busto Arsizio).

Marcatori: 45’ pt Vassallo (Sa) (r).

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