SARONNO – Due gol di Vassallo, poi l’espulsione di Mazzola e la rimonta della Lentatese. È terminata 2-2 la sfida della settima giornata di Eccellenza disputata oggi allo stadio Colombo Gianetti, con il Fbc Saronno che ha visto sfumare un doppio vantaggio.

I biancocelesti di Danilo Tricarico sono partiti forte, trovando la rete al 12′ e al 29′ del primo tempo, sempre con Vassallo. Al 37′, però, l’espulsione di Mazzola per fallo da ultimo uomo ha cambiato l’andamento dell’incontro. La Lentatese ha accorciato le distanze con Berra nel recupero della prima frazione e ha pareggiato al 4′ della ripresa con Malacarne. Nonostante l’inferiorità numerica, il Saronno ha cercato fino alla fine di tornare in vantaggio, sfiorando il gol con Favilla. È rimasto il rammarico per due punti sfumati dopo un avvio convincente.

Nella fotogallery di Andrea Elli, le immagini e i protagonisti della sfida del Colombo Gianetti.

Su il Saronno anche le interviste ai due mister.

E la cronaca play by play del match.

Eccellenza, girone A – Risultati della 7′ giornata

Assago-Sedriano 0-3; Aurora Cantalupo-Tribiano 0-2; Baranzatese-Academy Calvairate 2-1; Barona-Ardor Lazzate 3-2; Caronnese-Legnano 1-2; Magenta-Besnatese 0-3; Fbc Saronno-Lentatese 2-2; Rhodense-Vergiatese 1-1.

Classifica: Legnano 19 punti; Rhodense 17; Baranzatese 16; Caronnese 14; Barona 13; Sedriano 11; Tribiano e Vergiatese 10; Fbc Saronno 9; Academy Calvairate 7; Lentatese 6; Aurora Cantalupo e Besnatese 5; Ardor Lazzate e Magenta 4; Assago 2.

25102026