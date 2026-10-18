SARONNO – Sei gol, continui capovolgimenti di fronte, una rimonta e un finale al cardiopalma. Fbc Saronno-Rhodense, terminata 3-3 nella sesta giornata del campionato di Eccellenza, girone A, è stata una delle partite più spettacolari di questo avvio di stagione. Al Colombo-Gianetti i biancocelesti hanno sfiorato il colpaccio contro la capolista, portandosi sul 3-1 nella ripresa, prima di subire il ritorno degli ospiti. Una sfida intensa, combattuta e ricca di episodi, raccontata anche attraverso la fotogallery di Andrea Elli. Il Saronno di Danilo Tricarico ha confermato i progressi delle ultime settimane, mostrando un volto decisamente diverso rispetto alle difficoltà incontrate nelle prime giornate. Contro una Rhodense arrivata a Saronno da prima della classe, i padroni di casa hanno giocato con personalità, costruendo occasioni e mettendo più volte in difficoltà la retroguardia avversaria.

Nel primo tempo sono stati Lofoco e Malvestio a cercare la via della rete con due colpi di testa, mentre al 34′ Vassallo ha sfiorato il vantaggio con una conclusione dalla distanza. A passare, però, sono stati gli ospiti: al 40′ Borda ha trovato una splendida conclusione dall’interno dell’area, spedendo il pallone all’incrocio dei pali e portando la Rhodense avanti all’intervallo. La ripresa si è aperta con un’autentica esplosione del Saronno. Al 2′ Lofoco ha pareggiato con un colpo di testa ravvicinato sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 12′ Malvestio ha completato il sorpasso, sfruttando un pallone servito al centro dell’area, mentre al 17′ Vassallo ha firmato il 3-1 al termine di una ripartenza, superando Monzani in uscita. Tre gol in un quarto d’ora che sembravano aver indirizzato definitivamente la partita. La Rhodense, però, non si è arresa. Al 21′ Donini ha riaperto l’incontro con un diagonale dalla sinistra e tre minuti più tardi il Saronno è rimasto in dieci per l’espulsione di Scaglione, che ha ricevuto il secondo cartellino giallo. La superiorità numerica ha dato ulteriore slancio agli ospiti, che hanno aumentato la pressione alla ricerca del pareggio. De Toni è intervenuto su una conclusione di Selmi, mentre la difesa saronnese ha cercato di resistere agli attacchi avversari. Al 41′, però, dopo una respinta corta del portiere, Diaferio è arrivato per primo sul pallone e ha realizzato il definitivo 3-3. Per il Saronno è rimasto il rammarico di una vittoria sfumata dopo essere stato avanti di due reti, ma anche la consapevolezza di poter competere con le migliori squadre del girone. La Rhodense ha invece conservato l’imbattibilità, raggiungendo quota 16 punti, appaiata al Legnano in testa alla classifica. I biancocelesti sono saliti a 8 punti.

Nella fotogallery di Andrea Elli, le immagini della sfida tra Fbc Saronno e Rhodense al Colombo-Gianetti.

Fbc Saronno-Rhodense 3-3 (0-1)

FBC SARONNO (4-3-3): De Toni; Rusyn (1′ st Tarabbia), Scaglione, Lofoco, Ruschena; Ientile (2′ st Favilla), Schenetti (46′ st Cabezas), Malvestio; Giudici, Candido (26′ st Mazzola), Vassallo (39′ st Cocuzza). A disposizione: Zadek, Sardo, Stucchi, Serra. Allenatore: Danilo Tricarico.

RHODENSE (5-3-2): Monzani; Sordelli, Pessina (22′ st Diaferio), Oliva (39′ st Comelli), Bettoni, Concina; Vairani, Mercurio (34′ st Maestroni), Selmi; Donini (29′ st Ballabio), Borda. A disposizione: Dieci, Ortolan, Vecchierelli, Puccio, Bonfieni. Allenatore: Marzio.

Arbitro: Bozzoni di Cinisello Balsamo. Assistenti: Foltran di Seregno e Greco di Treviglio.

Marcatori: 40′ pt Borda (R); 2′ st Lofoco (S), 12′ st Malvestio (S), 17′ st Vassallo (S), 21′ st Donini (R), 41′ st Diaferio (R).

Note: spettatori 150; angoli 5-3 per il Saronno. Ammoniti Pessina, Oliva, Scaglione, Donini e De Toni. Espulso al 24′ st Scaglione per doppia ammonizione. Recupero 0′ e 4′.

Risultati della sesta giornata: Vergiatese-Magenta 2-1; Sedriano-Baranzatese 2-6; Academy Calvairate-Barona 1-2; Ardor Lazzate-Caronnese 1-1; Besnatese-Assago 1-1; Legnano-Aurora Cantalupo 2-1; Lentatese-Tribiano 3-4; Fbc Saronno-Rhodense 3-3.

Classifica: Rhodense e Legnano 16 punti; Caronnese 14; Baranzatese 13; Barona 10; Vergiatese 9; Sedriano e Fbc Saronno 8; Academy Calvairate e Tribiano 7; Lentatese e Aurora Cantalupo 5; Ardor Lazzate e Magenta 4; Assago e Besnatese 2.

(foto Andrea Elli)

18102026