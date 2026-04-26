TAVERNERIO – Missione compiuta per l’Fbc Saronno, che domenica pomeriggio nell’ultima giornata di Eccellenza vince 3-1 sul campo dell’Altabrianza Tavernerio e conquista l’accesso ai playoff.

Sono i padroni di casa a partire meglio, trovando il vantaggio con Citterio. La reazione biancoceleste è immediata: dopo alcune occasioni, il pareggio arriva con Cocuzza, bravo a sfruttare un rimpallo. Nella ripresa il Saronno completa la rimonta. Prima Todesco è decisivo con due interventi che tengono in equilibrio il match, poi Candido firma il sorpasso su assist di Vassallo. Nel finale Benedetti chiude i conti con il gol dell’1-3.

Con questo successo il Saronno centra i playoff, dove affronterà in trasferta la Caronnese. Retrocessione invece per l’Altabrianza Tavernerio.

Risultati

34′ giornata Altabrianza Tavernerio-Fbc Saronno 1-3, Arcellasco-Arconatese 3-0, Caronnese-Ardor Lazzate 1-1, Mariano-Rhodense 0-3, Sedriano-Lentatese 1-3, Sestese-Besnatese 2-4, Vergiatese-Legnano 1-1, Vigevano-Solbiatese 0-0, Vis Nova Giussano-Magenta 3-4.

Classifica

Arconatese 73, Solbiatese 62, Caronnese 57, Fbc Saronno 56, Legnano, Vergiatese e Rhodense 52, Lentatese 44, Ardor Lazzate, Magenta e Arcellasco 41, Besnatese 40, Mariano 39, Vis Nova Giussano e Vigevano 37, Sedriano 35, Altabrianza 33, Sestese 32.

I verdetti

Arconatese promossa in serie D; Solbiatese, Caronnese e Fbc Saronno ai playoff; Mariano, Vis Nova Giussano, Vigevano e Sedriano ai playout; Altabrianza e Sestese retrocesse.

26042026