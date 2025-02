SOLBIATE ARNO – Pesante vittoria della Solbiatese contro il Fbc Saronno nella partita disputata nel primo pomeriggio di oggi 9 febbraio nel proprio stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno dove valida per la ventiduesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza lombarda. Alcune foto del match.

SOLBIATESE – FBC SARONNO 5-1

SOLBIATESE (4-4-2) Cavalleri; Monti, Gabrielli, Lonardi L. (45’ st Mongelli), Manfrè; Galli, Riceputi (40’ st Lonardi D.), Laraia (44’ st Giamberini), Cocuz; Torraca (21’ st Silla), Martinez (32’ st Mondoni). A disposizione Seitaj, Merzario, Finoli, Scapinello. All. Grieco.

FBC SARONNO (4-3-2-1) Tucci; Alletto (44’ st Ciceri), Bello, Fasoli, Ruschena (26’ st Ferrari); Brennici (1’ st Sironi), Ortolani, Papasodaro (26’ st Pandini); Locati, Schingo (1’ st Pedrocchi); Mammetti. A disposizione Cataldi, Cabezas, Mazzone, Cherubini. All. Roncari.

Arbitro Fede di Rossano (Pedrinazzi di Legnano e Ravelli di Bergamo).

Marcatori 11’ pt Schingo (S), 14’ pt Torraca (So), 28’ pt Martinez (So), 4’ st Manfrè (So), 13’ st Laraia (So), 43’ st Galli (So).

Note – Spettatori 300. Angoli 5-5. Ammoniti: Sironi, Riceputi. Espulso al 36’ st l’allenatore saronnese Roncari. Recupero 1-4.