MARIANO COMENSE – Dopo 2 vittorie consecutive in campionato, arriva una battuta d’arresto per il Fbc Saronno nella partita disputata nel primo pomeriggio di oggi 10 novembre contro la seconda in classifica Mariano Calcio nel centro sportivo di Mariano Comense valida per la decima giornata di campionato del girone A di Eccellenza lombarda. Al Fbc Saronno non basta il goal di Mammetti per fermare i padroni di casa che conquistano altri importanti tre punti grazie alle reti firmate da Fumagalli e dai due ex saronnesi Di Noto e Brighenti.

Mariano-Fbc Saronno 3-1

MARIANO (4-2-3-1): Negri; Pelucchi, Calandra, Beye, Piombino; Di Noto, Cannataro (41’ st Sow); Della Torre (43’ st Mariani), Orellana (26’ st Abbiati), Fumagalli (35’ st Tocci); Brighenti (43’ st Niang). A disposizione Ripamonti, Verga, De Rosa, Esposito. All. Rione.

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Rudi (18’ st Mammetti), Bello, Fasoli; Pandini (1’ st Lanzarotti), Pedrocchi, Alvitrez, Brenicci; Vaglio, Locati, Pontiggia (37’ st Gatti). A disposizione Gargarella, Favilla, Ciceri, Cabezas, Ferrari, De Vincenzo. All. Roncari.

Arbitro: Semeraro di Monza (Sanneris di Mantova e Ravelli di Bergamo).

Marcatori: 13’ pt Di Noto (M), 6’ st Fumagalli (M), 28’ st Mammetti (S), 39’ st Brighenti (M).

Note – Spettatori 150. Angoli 5-1 Fbc Saronno. Ammoniti Fasoli, Brighenti, Fumagalli. Recupero 0-5.