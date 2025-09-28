SARONNO – Un tempo per parte al Colombo Gianetti, dove il Fbc Saronno ha agguantato un pareggio in extremis contro la Rhodense. Dopo essere andati sotto di due reti, i biancocelesti hanno reagito con grinta e una serie di cambi che hanno cambiato l’inerzia del match. La gara si era messa subito in salita: al 14’ del primo tempo Giangaspero su punizione ha portato avanti gli ospiti, sfiorando poi il raddoppio poco dopo con un colpo di testa. Nella ripresa, al 5’, la Rhodense ha trovato il 2-0 con Mancosu, bravo a deviare di testa un assist di Fogal.

Il Saronno non si è arreso: al 14’ Serra, classe 2005, ha accorciato le distanze con una girata precisa dal limite. Lo stesso giovane attaccante ha sfiorato il gol pochi minuti più tardi, poi al 36’ si è visto annullare una rete per fuorigioco. La sua generosità è stata comunque premiata al 38’, quando si è conquistato un rigore trasformato da Cocuzza per il definitivo 2-2. Un pari che lascia soddisfazione in casa biancoceleste per la reazione messa in campo e che regala fiducia in vista dei prossimi impegni di campionato.

Le interviste

Fbc Saronno-Rhodense 2-2

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Alletto, Viganò, Lofoco, Ruschena; Moretti (8’ st Serra), Lazzaro, De Vincenzi (8’ st Mondoni); Vaglio (8’ st Alvitrez), Cocuzza, Benedetti. A disposizione Norrito, M’Zoughi, Hasanaj, Corona, Vincenzi, Cabezas. All. Tibaldo.

RHODENSE (4-4-2): De Toni, Comelli (35’ st Bentivegna), Diouck, Bettoni, Nejmi; Fogal (21’ st Ortolan), Arrigoni, Mercurio (21’ st Renner), Selmi; Mancosu (15’ st Locati), Giangaspero. A disposizione Cazzalini, Paleari, Moro, Vairani, Diomande. All. Greco.

Arbitro: Pepe di Lodi (Allegri di Mantova e Fundarò di Lecco).

Marcatori: 14’ pt Giangaspero (Rh), 5’ st Mancosu (Rh), 14’ st Serra (S). 39’ st Cocuzza (S) (rig.).

Note – Spettatori 200 circa. Angoli 4-3 Fbc Saronno. Ammoniti Diouck, Arrigoni, Locati, Giangaspero. Recupero 1-4.

28092025