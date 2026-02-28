LENTATE SUL SEVESO – Vittoria pesante per l’Fbc Saronno, che supera 3-2 la Lentatese al termine di una gara intensa e ricca di emozioni. Protagonista assoluto Andrea Vassallo, autore di una tripletta decisiva. La partita si sblocca al 16’: Cocuzza serve Vassallo sulla sinistra dell’area e l’attaccante biancoceleste conclude sul palo più vicino firmando l’1-0. La risposta dei padroni di casa è immediata: Lanzarini crea scompiglio nell’area ospite e Malacarne, da distanza ravvicinata, trova il pareggio. Il Saronno torna avanti al 29’, ancora con l’asse Cocuzza-Vassallo: cross al centro e colpo di testa vincente per il 2-1. Anche in questo caso la reazione della Lentatese non si fa attendere: Malacarne è protagonista nell’azione che porta al 2-2, con Tagliabue pronto ad appoggiare in rete dall’area piccola. Nella ripresa la sfida resta equilibrata fino al 34’, quando Vassallo completa la sua giornata perfetta con un’altra deviazione di testa che vale il definitivo 3-2 per i biancocelesti. Tre punti importanti per l’Fbc Saronno, che passa su un campo difficile al termine di una gara combattuta fino all’ultimo.

Lentatese-Fbc Saronno 2-3

LENTATESE (4-4-2): Barlocco; Marrosu (47′ st Locati), Arienti, Sberna, Pignatiello; Tagliabue, Molteni, Angiò Al. (19′ st Ranfi), Lanzarini (19′ st Gualandris); Malacarne, Diaferio. A disposizione Ciacio, Bottoli, Angiò An., Lossani, Alagna, Lillo. All. Mastrolonardo.

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Lofoco, Lorusso, Mzoughi (1′ st. Viganò); Cabezas, Lazzaro, Mira, Ruschena; Cocuzza (24′ st Serra), Candido (36′ st De Vincenzi), Vassallo. A disposizione Foresti, Alletto, Raimondo, Manfron, Provasi, Benedetti. All. Tricarico.

Arbitro Prandelli di Brescia (Bergamaschi di Bergamo e Marotto di Bergamo).

Marcatori: 16′ pt Vassallo (S), 18′ pt Malacarne (L), 29’pt Vassallo (S), 31′ pt Tagliabue (L), 33′ st Vassallo (S).

Note – Spettatori 120. Angoli 9-3 Fbc Saronno. Ammoniti Lazzaro, Lofoco e Lorusso. Recupero 1-4.