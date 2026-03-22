VIGEVANO – Una partita rocambolesca e ricca di emozioni quella disputata nel primo pomeriggio di oggi 22 marzo allo stadio comunale Dante Merlo di Vigevano tra i padroni di casa del Vigevano Calcio e il Fbc Saronno valida per la trentesima giornata di ccampionato del girone A di Eccellenza Lombardia. Le foto scattate durante il match.
Vigevano-Fbc Saronno 3-2
VIGEVANO (5-3-2) Menegaldo; Cancelliere, Della Volpe, Granziera, Xhani, Gambazza; Arioli, Terrani, De Stradis; Cherubini (7’ s.t. Colombo), Limiroli. A disposizione Crosta, Renelli, Pizzolato, Colantonio, Moli, Roscigno, Bellone, Carena. All. Cataldo.
FBC SARONNO (3-5-2) Todesco; Lorusso, Mzoughi, Lofoco (29’ s.t. Alletto); De Vincenzi (31’ s.t. Cabezas), Lazzaro (29’ s.t. Benedetti), Ientile, Mira (10’ s.t. Viganò), Ruschena; Serra (29’ s.t. Cocuzza), Vassallo. A disposizione Foresti, Raimondo, Manfron, Provasi. All. Tricarico.
L’articolo completo
Calcio Eccellenza, al Fbc Saronno il cuore non basta: il Vigevano ha la meglio in un match pazzo
Lascia un commento