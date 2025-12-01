GIUSSANO – Prima trasferta dell’era Tricarico-bis e pareggio senza reti per il Fbc Saronno sul campo della Vis Nova Giussano, 14′ turno del campionato di calcio di Eccellenza, domenica pomeriggio. La partita è stata equilibrata e combattuta per tutti i novanta minuti, con entrambe le squadre attente e ordinate ma incapaci di trovare il gol decisivo.

La Vis Nova ha creato le occasioni più pericolose del primo tempo, andando vicina al vantaggio con due iniziative di Marzucca: prima un sinistro dal limite terminato a lato, poi un assist che ha liberato Morotti, fermato dalla traversa. Nella ripresa i neroverdi si sono resi minacciosi con Berton, mentre il Saronno ha risposto al 75’ con un colpo di testa di Vaglio che ha sfiorato la traversa.

Il match si chiude così sullo 0-0, con un punto per parte al termine di una gara intensa ma avara di reti.

Vis Nova Giussano-Fbc Saronno 0-0

VIS NOVA GIUSSANO (4-4-2): Brambilla; Vincenzi (27’ st Vian), Schiavina, Agosta, Mantegazza; Boccardo, Innocenti, Rigoni, Marzucca; Morotti (27’ st Traversa), Berton. A disposizione Scano, Radice, Mucedola, Pinciroli, Barbaro, Cima, Piacenti. All. Raspelli.

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Alletto, Viganò, Mzoughi, Ruschena (32’ pt Hasanaj); De Vincenzi, Moretti, Vaglio; Cocuzza (27’ st Serra), Benedetti (12’ st Sardo), Vassallo. A disposizione Norrito, Volontè, Quaglio, Cabezas, Cherubini, Alvitrez. All. Tricarico.

Arbitro: Ginolfi di Lodi (Fusco di Milano e Molleapaza di Abbiategrasso).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 4-0 Vis Nova. Ammoniti Agosta e Moretti. Recupero 1-3.

