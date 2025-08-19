SARONNO -Nella fotogallery di Andrea Elli, volti vecchi e nuovi del Fbc Saronno che in questi giorni si sta preparando alla nuova stagione in Eccellenza.
Amichevoli
Definito il calendario delle amichevoli. Domenica 10 agosto allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi a Saronno, avversaria la formazione Primavera del Renate (0-0). I biancocelesti sono quindi tornati in campo mercoledì 13 agosto alle 11 a Castellanza, contro la formazione locale, la Castellanzese (2-0 per i locali).
Si prosegue mercoledì 20 agosto al centro sportivo Matteotti di via Sampietro, per l’incontro con l’Asd Ceriano (Promozione); domenica 24 agosto in orario da definire il match in trasferta contro la Varesina (serie D) di Venegono Superiore (ore 15 o 15.30) e domenica 31 agosto, alle 10.30, a Trezzo l’incontro con i locali della Tritium.
(foto Andrea Elli: volti del Fbc Saronno edizione 2025-2026)
