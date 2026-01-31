SARONNO – Derby combattuto e ricco di occasioni allo stadio Colombo Gianetti, dove l’Fbc Saronno supera l’Ardor Lazzate e rilancia le proprie ambizioni in chiave playoff. Una sfida molto sentita da entrambe le parti, giocata con intensità e senza momenti di pausa, che ha premiato i biancocelesti pur a fronte di una prestazione generosa anche degli ospiti.

Il successo consente al Saronno di riavvicinarsi alla zona playoff, mentre l’Ardor, pur restando in fondo alla classifica, esce dal confronto con la consapevolezza di essere una squadra in crescita e competitiva, come dimostrato anche in questo derby.

La partita si accende subito: al 6’ Lofoco colpisce il palo di testa su cross dalla destra, mentre al 9’ il Saronno passa in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Lorusso, il più lesto nella mischia. L’Ardor reagisce al 14’ con un diagonale di Cazzaniga, sul quale Todesco è decisivo. Al 18’ Priola rischia l’autorete in tuffo nella propria area, mentre al 25’ Panatti centra il palo su punizione. Nel finale di primo tempo occasioni ancora per i padroni di casa, con Serra che trova la deviazione decisiva di Bovi sulla respinta corta del portiere. Nella ripresa il Saronno trova il raddoppio al 13’: filtrante di Candido per Serra, che finalizza in scivolata dal limite dell’area piccola. I biancocelesti continuano a spingere e sfiorano più volte il terzo gol, prima con Vassallo e poi con Cocuzza, che al 36’ impegna Bovi e in pieno recupero colpisce la traversa direttamente su punizione.

Un derby intenso e ben giocato, che conferma il buon momento del Saronno e lascia comunque segnali incoraggianti per l’Ardor Lazzate.

