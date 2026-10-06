SARONNO – Una grande foto di famiglia per il Fbc Saronno. Il centro sportivo Matteotti ha ospitato nel tardo pomeriggio di ieri la presentazione ufficiale delle squadre biancocelesti, dai bambini dei Primi calci sino alla formazione maggiore impegnata nel campionato di Eccellenza.

Una dopo l’altra sono sfilate le dodici squadre del club, davanti a dirigenti, famiglie e sostenitori. Una serata pensata soprattutto per mettere in vetrina il sempre più ampio settore giovanile e riunire tutte le componenti della società. A presentare l’appuntamento sono stati Germano Lanzoni e Noemi Aloisi insieme allo speaker del Fbc Giampiero Garau. Assente per impegni di lavoro il direttore generale Marco Proserpio.

Non è mancato il momento dedicato alla prima squadra, reduce dal 3-0 sull’Assago. Mister Danilo Tricarico ha scherzato sul difficile avvio di stagione: «Come sto? Ora meglio, dopo domenica!», ribadendo poi che gli obiettivi restano ambiziosi. Il presidente Giorgio Losa ha invece riassunto con poche parole il progetto biancoceleste: «Stiamo costruendo il futuro».

Volti, squadre e protagonisti della serata sono raccolti nella fotogallery della presentazione ufficiale del Fbc Saronno al centro sportivo Matteotti.

(foto Andrea Elli)

06102026