SARONNO – All’esordio in campionato al “Colombo Gianetti”, l’Fbc Saronno cede 1-2 contro l’Arconatese, una delle candidate alla vittoria del torneo.

Nel primo tempo gli ospiti trovano il vantaggio alla mezz’ora con Silvano, servito da Scapinello, mentre Benedetti e Vaglio vanno vicini al pari. A inizio ripresa il Saronno resta in superiorità numerica per il rosso a Luoni e al 17’ Cocuzza firma l’1-1, su assist dello stesso Benedetti. Nel recupero però l’Arconatese colpisce ancora: Alberton approfitta di una disattenzione difensiva e con un gran tiro decide la sfida.

L’Arconatese vola a 6 punti e rimane a punteggio pieno, il Saronno resta a quota 1.

Eccellenza – 2ª giornata

Solbiatese–Sestese 3-1, Magenta–Caronnese 0-3, Ardor Lazzate–Arcellasco 3-1, Besnatese–Albairate Tavernerio 2-1, Fbc Saronno–Arconatese 1-2, Legnano–Vis Nova Giussano 1-1, Lentatese–Vigevano 2-1, Mariano–Vergiatese 4-0, Rhodense–Sedriano 3-0.

Classifica

Ardor Lazzate 6, Arconatese 6, Caronnese 4, Solbiatese 4, Besnatese 4, Legnano 4, Mariano 3, Rhodense 3, Lentatese 3, Sedriano 3, Magenta 3, Vergiatese 3, Vis Nova Giussano 2, Fbc Saronno 1, Arcellasco 1, Albairate Tavernerio 0, Vigevano 0, Sestese 0.

(foto Andrea Elli: alcune fasi della partita fra Fbc Saronno e Arconatese)

21092025