CARONNO PERTUSELLA – Vittoria del Fbc Saronno nella semifinale playoff di Eccellenza domenica pomeriggio, in trasferta contro la Caronnese (1-3) e poi la festa coi tifosi, allo stadio di corso della Vittoria.

Il Fbc Saronno continua infatti il suo grande finale di stagione e conquista la finale playoff espugnando il campo della Caronnese. I biancocelesti, obbligati a vincere per il peggior piazzamento, si impongono con merito al termine di una gara combattuta. Meglio la Caronnese nel primo tempo, con diverse occasioni soprattutto con Cannizzaro e Ghibellini, ma è il Saronno a passare al 34’ con Candido. I padroni di casa reagiscono e trovano il pari al 40’ con Ghibellini.

Nella ripresa cambia l’inerzia: il Saronno cresce, prende il controllo e colpisce. Cocuzza firma l’1-2 al 6’, poi raddoppia al 13’ su assist di Vassallo, chiudendo di fatto la partita sull’1-3. Nel finale la Caronnese prova a riaprirla ma senza successo, mentre il Saronno sfiora anche il quarto gol. Al triplice fischio festa biancoceleste: ora la finale playoff contro la Solbiatese.

Caronnese-Fbc Saronno 1-3

CARONNESE (4-1-2-3): Paloschi; Cerreto (14’ st Terrini), Vaghi (24’ st Tumino), Sorrentino; Vitofrancesco; Ortelli; Malvestio, Cannizzaro; Corno, Ghibellini, Di Quinzio. A disposizione Vergani, Dilernia, Cappi, El Fkak, Inviti, Sarkar, Colombo. All. Ferri.

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Mzoughi, Viganò, Lorusso; Cabezas, Lazzaro, Ientile (39’ st Lofoco), Ruschena; Vassallo (21’ st Mira), Candido (32’ st Benedetti), Cocuzza (46’ st Serra). A disposizione Foresti, Raimondo, Alletto, Manfron, De Vincenzi. All. Tricarico.

Arbitro: Tosi di Busto Arsizio (Bordone di Milano e Donghi di Chiari, quarto uomo Viggiani di Lovere).

Marcatori: 34’ pt Mzoughi (S), 40’ pt Ghibellini (Ca), 6’ st e 13’ st Cocuzza (S).

Note – Spettatori 600. Angoli 6-4 Caronnese. Ammoniti Corno, Vitofrancesco, Vaghi, Cocuzza, Ientile. Recupero 1-4.

(foto Andrea Elli ed altri: la festa del Fbc Saronno coi tifosi)

03052026