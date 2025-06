SARONNO – Emozioni e spettacolo oggi pomeriggio allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi, dove si è disputata la finalissima regionale Under 14 tra la Varesina di Venegono Superiore e l’Aldini di Milano. Davanti a circa mille spettatori, i rossoblù varesotti si sono imposti per 3-2 al termine di una partita intensa e ricca di colpi di scena.

La Varesina è passata in vantaggio già all’8′ con una zampata in mischia di D’Ambrosio, ma al 32′ l’Aldini ha pareggiato con Guidi, ben servito da un cross dalla destra. Nella ripresa Dovico, entrato dalla panchina, ha firmato una splendida azione personale per il 2-1 al 13′, ma appena due minuti dopo è stato ancora Guidi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, a ristabilire l’equilibrio. Al 21′ la rete decisiva: D’Ambrosio ha scavalcato il portiere con un elegante pallonetto, regalando la vittoria alla Varesina.

L’evento è stato organizzato dal Comitato Regionale Lombardia della Figc, con la collaborazione del Fbc Saronno, che ha messo a disposizione impianto e staff organizzativo.

Varesina-Aldini 3-2

Marcatori: 8′ D’Ambrosio (V), 32′ Guidi (A), 53′ Dovico (V), 55′ Guidi (A), 61′ D’Ambrosio (V)

VARESINA: Agresti, Lionti, Greco, Paolocci, Cesarini, Piatti, Volpi, Folino, D’Ambrosio, Guccini, Fabbri. A disposizione: Preleci, Pagani, Miceli, Motta, Dovico, Antonini, Ligori, De Meo. All. Simonato.

ALDINI: Papa, Palma, Noe, Perucchetti, Valerio, Zappia, Romano, Friggieri, Guidi, Sartirana, Mazzeo. A disposizione: Schembari, Tirino, Giacco, Molaro, Del Castello, Beccati, Salama, Colasuonno, Scarcelli. All. Taini.

Arbitro: Serafini di Crema, assistenti Danciu di Lodi e Torlizzi di Bergamo.

14062025