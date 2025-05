SARONNO – E’ iniziato ieri sera il torneo “Città di Saronno” categoria U14, annata 2011. Le gare continueranno per tutto il weekend , sempre al centro sportivo Matteotti di via Sampietro a Saronno e si chiederanno con la finalissima, che è stata prevista per domenica a partire dalle 13.30.

Il debutto dei saronnesi, che organizzano l’evento, ieri sera con il pari a reti inviolate contro l’Osl Garbagnate.

Le qualificazioni vedono impegnate 8 squadre divise in due gironi Girone Bianco : Fbc Saronno – Rovellasca – Garbagnate – Academy Legnano Girone Azzurro : Seregno – Marnate – Caronnese – Solbiatese Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

(foto di Andrea Elli: la gara di apertura, tra Fbc Saronno e Osl Garbagnate, finita 0-0)

10052025