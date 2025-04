SARONNO – Successo del Fbc Saronno nella penultima di Eccellenza contro il Legnano, in casa. Match molto atteso ed ipotecato dai saronnesi nei minuti iniziale, con due reti.

La vittoria interna (2-1) della domenica pomeriggio contro il Legnano, nella penultima giornata di Eccellenza, fa felice l’allenatore del Fbc Saronno, Fabio Tibaldo, “perchè si è rivista la squadra come la voglio io, e come nelle ultime giornate ci abbiamo messo tanta grinta. E per avere centrato la vittoria in questa tradizionale sfida che conta tanto per tifosi e società” dice il tecnico dei biancocelesti.

Fbc Saronno-Legnano 2-1

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Ortolani, Fasoli, Alletto, Ruschena (34’ st Brennici); Cabezas (15’ st Favilla), De Vincenzi (36’ st Pedrocchi), Proserpio (15’ st Rudi); Vaglio, Mammetti, Schingo (25’ st Locati). A disposizione Tucci, Pandini, Papasodaro. All. Tibaldo.

LEGNANO (4-4-2): Quintiero; Buccino (22’ st Femminò), Sartori (42’ st Castiglioni), Santagostino, Veroni; Pagani (32’ st Mezzanzanica), Noia, Marrulli, Tucci (9’ st Barbui); La Torre, Balljini (33’ st Tobia). A disposizione Cirenei, Hasanaj, Rosa, Russo. All. Gambazza.

Arbitro: Beretta di Bergamo (Ravelli di Bergamo e Zappella di Bergamo).

Marcatori: 3’pt Vaglio (S), 15’ pt Fasoli (S), 45’ st La Torre (L).

Risultati della giornata:

Ardor Lazzate-Base 96 5-2 (Carugati, Fogal, doppietta Becerri, Giangaspero – doppietta Pagliaro)

Caronnese-Ispra 3-3 (Malvestio, Doumbia, Corno – doppietta Grieco, Dardha)

Casteggio-Lentatese 0-1 (Siano)

Fbc Saronno-Legnano 2-1 (Vaglio, Fasoli – La Torre)

Pavia-Sestese 4-0 (Poesio, Ardemagni, Perna, Dugourd)

Rhodense-Sedriano 2-0 (Urso, Orlandi)

Robbio-Meda 2-0 (doppietta Malltezi)

Solbiatese-Mariano 4-0 (Manfré, Martinez, Silla, Manfré)

Vergiatese-Cinisello 0-0

Classifica aggiornata:

Pavia 73, Solbiatese 72, Caronnese 71, Rhodense 66, Mariano 60, Ardor Lazzate 56, Fbc Saronno 50, Sestese 41, Cinisello 40, Lentatese 39, Vergiatese 38, Legnano 36, Ispra 35, Casteggio 34, Sedriano 30, Meda 27, Robbio 25, Base 96 22.

