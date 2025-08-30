TREZZO SULL’ADDA – Ultimo test pre-stagionale per il Fbc Saronno, impegnato sabato mattina sul campo della Tritium. Un’amichevole tra due formazioni di Eccellenza che ha visto i padroni di casa imporsi per 1-0.

Avvio subito in salita per i biancocelesti, con l’infortunio al ginocchio di Alvitrez che, dopo una caduta, è stato costretto a lasciare il campo. In cronaca, al 2’ il saronnese Benedetti ha servito un cross per Cocuzza, bravo a insaccare di testa ma in posizione di fuorigioco. La Tritium ha replicato con una conclusione neutralizzata da Todesco, mentre al 40’ è stato l’estremo difensore di casa a deviare la punizione di Vaglio.

Nella ripresa, complice la girandola di cambi, la gara si è decisa all’11’: Agello ha trovato lo spazio per calciare dalla distanza e il suo tiro ha battuto Todesco firmando il gol partita.

Tritium-Fbc Saronno 1-0

Reti: 11’ st Agello (T)

Tritium: Genini; Mariani, Scarcella, Scietti, De Petri; Mandelli, Husmani; Agello, Ratti, Raimondi; Valente. Entrati Amoruso, Bassani, Biffi, Buonanno, Carpani, Cravino, Ortelli, Provera, Traina. All. Serafini.

Fbc Saronno: Todesco; Hasanaj, Lorusso, Viganò, Alletto; De Vincenzi, Alvitrez, Favilla; Benedetti, Cocuzza, Vaglio. Entrati Norrito, Corona, Vincenzi, Ruschena, Cabezas, Serra, Tibaldo, Panigada, Cherubini. All. Tibaldo.

(foto: alcune fasi del match)

30082025