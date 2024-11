SARONNO – Nel campionato juniores, lo scorso fine settimana al centro sportivo Matteotti di via Sampietro la sfida del Fbc Saronno con la Baranzatese. “Malgrado l’impegno e i tre legni colpiti i nostri ragazzi sono usciti sconfitti 1-2 – riepilogano i dirigenti saronnesi – Al riposo 0-1, il secondo tempo ha visto una squadra più combattiva ma sfortunata, come in occasione del goal decisivo degli ospiti al 90′ minuto”.

Nel campionato juniores elite U19 si è arrivati alla 12′ giornata. In classifica è nettamente al comando la Solbiatese con 32 punti, segue l’Universal Solaro a quota 25 ed il Fbc Saronno con 22 punti, uno in più della coppia composta da Rhodense e Besnatese.

(foto Andrea Elli: alcune fasi della partita fra Fbc Saronno e Baranzatese)

25112024