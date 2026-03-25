SARONNO – Stagione ai piani alti della classifica per il Fbc Saronno impegnato nel campionato di calcio Juniores under 19 elite. I biancocelesti del direttore generale Marco Proserpio veleggiano al terzo posto della graduatoria, sabato scorso hanno perso in casa allo stadio Colombo Gianetti (0-1 contro il Real Vanzaghello Mantegazza) ma mantengono un buon distacco dalla inseguitrici; mentre la coppia di testa, Rhodense e Morazzone è irraggiungibile.

Per quanto concerne il Saronno, migliori marcatori sono Degano e Tibaldo, quest’ultimo visto anche aggregato alla formazione maggiore in Eccellenza.

Classifica

Rhodense 71 punti, Morazzone 65, Fbc Saronno 48, Legnano e Valceresio Audax 43, Arconatese e Sedriano 38, Real Vanzaghese Mantegazza 37, Besnatese e Canegrate 36, Union Gorla 31, Gavirate 27, Magenta 24, Solbiatese 19, Castanese 15, Verbano 12.

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(foto Andrea Elli: alcune fasi di Fbc Saronno-Real Vanzaghese Mantegazza dello scorso fine settimana)

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