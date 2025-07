GERENZANO – La Gerenzanese dà il via alla nuova stagione presentando ieri 9 luglio al centro sportivo Enzo Bearzot di Gerenzano i nuovi acquisti, le maglie, le novità e gli obbiettivi per il campionato 2025-2026 che partirà a settembre. Numerosi i presenti, tra questi il presidente Flavio Leardini, il direttore sportivo Guido Gorla, l’allenatore Daniele Porro e la sindaca di Gerenzano Stefania Castagnoli. Alcuni scatti fotografici dell’evento di presentazione.

