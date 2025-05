VEDANO OLONA – Dopo la scoppiettante semifinale di andata conclusasi con il risultato di 4-3 per la Pro Sesto, la Varesina riesce a spuntarla nel match di ritorno disputato nel centro sportivo Mario Porta di Vedano Olona lo scorso 4 maggio grazie alla rete di Ghirardelli che, pareggiando il risultato complessivo, porta le due squadre ai calci di rigore calciati in maniera impeccabile dai ragazzi della Varesina che conquistano, così, la finale della fase play-off under 17 élite. Le foto del combattuto match di ritorno.

(Foto da Varesina e Domenico Ghiotto)