LAZZATE – Una tribuna gremita di tifosi, simpatizzanti e famiglie ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale dell’Ardor Lazzate 1973 per la stagione 2026-2027. L’appuntamento si è tenuto nel tardo pomeriggio dell’altro giorno allo stadio di via Laratta, trasformato per l’occasione nel punto d’incontro di tutte le anime della società gialloblù.

In passerella sono sfilate le squadre del club, a partire dalla prima squadra che milita nel campionato di Eccellenza, sino alle numerose formazioni del settore giovanile. Proprio il vivaio rappresenta uno dei punti di forza del progetto dell’Ardor, che coinvolge complessivamente centinaia di ragazzi e le loro famiglie.

Alla serata hanno preso parte il presidente Luca Lo Cicero, i dirigenti, gli allenatori e naturalmente i tesserati delle diverse categorie. Presente anche il sindaco di Lazzate Andrea Monti, che ha voluto manifestare pubblicamente il proprio sostegno alla società e al lavoro portato avanti in questi anni.

«Vamos presidente! Parte la stagione 26/27 dell’Ardor Lazzate 1973», è stato l’incitamento del sindaco, che sul posto e sui social ha ricordato il percorso compiuto insieme al club: «Siamo partiti nove anni fa con tante idee, sogni e progetti. Un passo alla volta, si cresce per arricchire lo sport a Lazzate, con centinaia di ragazzi coinvolti».

La presentazione è stata così anche l’occasione per mostrare quanto sia cresciuta la realtà gialloblù, che accanto alla formazione maggiore impegnata in uno dei principali campionati dilettantistici regionali può contare su un settore giovanile ampio e strutturato. Un progetto che punta quindi non soltanto ai risultati della prima squadra, ma anche alla formazione e alla crescita dei più giovani.

A rendere particolarmente suggestiva la serata è stata la risposta del pubblico: la tribuna dello stadio di via Laratta si è riempita per salutare giocatori, tecnici e dirigenti e dare simbolicamente il via alla nuova annata calcistica.

Per l’Ardor Lazzate è dunque iniziata ufficialmente la stagione 2026-2027, con la prima squadra chiamata ancora una volta alla prova dell’Eccellenza e un’intera filiera giovanile pronta a scendere in campo con i colori gialloblù.

Nella fotogallery di Andrea Elli, le immagini della serata di presentazione dell’Ardor Lazzate allo stadio di via Laratta.

16092026