ROVELLO PORRO – Successo casalingo per il Como Primavera, che nel pomeriggio di sabato 31 ottobre ha battuto l’Atalanta per 2-1 al centro sportivo Angelo Volontè di via Ariosto, nella nona giornata del campionato Primavera 1. I giovani lariani allenati da Gianluca Falsini sono passati in vantaggio già al 6′ con Fustini, a segno di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Como ha poi mantenuto l’iniziativa, creando altre occasioni nel corso del primo tempo, mentre l’Atalanta ha provato a reagire senza riuscire a trovare il pareggio.

Nella ripresa, al 21′, è arrivato il raddoppio firmato da Albini, che ha portato i padroni di casa sul 2-0. Soltanto nel recupero, al 48′, Olijars ha accorciato le distanze per i bergamaschi, senza però cambiare l’esito dell’incontro.

Tre punti per il Como, che sale a quota 12 in classifica, e un’altra giornata di calcio giovanile di alto livello a Rovello Porro, dove il centro sportivo Angelo Volontè ospita le partite casalinghe della formazione Primavera lariana.

Nella fotogallery, alcuni momenti della sfida tra Como e Atalanta.

31102026