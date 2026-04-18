ROVELLO PORRO – Vittoria netta e meritata per il Como Primavera, che al centro sportivo “Volontè” di Rovello Porro supera 2-0 il Venezia nella 27ª giornata del campionato di Primavera 2. Una gara a senso unico, con i lariani costantemente in controllo e capaci di creare numerose occasioni già nella prima frazione.

Il Como parte forte e costruisce diverse opportunità. Al 30’ Mezsargs impegna il portiere con una conclusione respinta di piede, poi sulla ribattuta Pisati trova la porta ma un difensore salva sulla linea. Al 38’ altra occasione con Mazzara, il cui tiro viene deviato, mentre al 42’ è Ballone a sfiorare il vantaggio con un colpo di testa di poco fuori.

Nella ripresa i padroni di casa chiudono rapidamente i conti. Al 5’ Bonsignori sfonda sulla sinistra e serve Mezsargs, che di testa insacca l’1-0. Passa appena un minuto e Mazzara raddoppia con una splendida azione personale, entrando in area dopo una serpentina e battendo il portiere. Il Venezia fatica a reagire e il Como continua a gestire il match, sfiorando ancora il gol al 25’ con Mezsargs, fermato da un intervento fortunoso dell’estremo difensore ospite.

Tra i protagonisti spiccano proprio Mezsargs, sempre pericoloso e autore del gol che sblocca la gara, e Mazzara, a tratti incontenibile sulla fascia e decisivo con una giocata individuale per il raddoppio. Un successo che consente ai comaschi di restare al comando, in perfetta solitudine.

Il Como tornerà in campo sabato 25 aprile alle 15 nella trasferta contro il Brescia.

Como 1907-Venezia 2-0

COMO 1907: Menke, Bosze, Bonsignori, Grilli, Baralla, De Paoli, Pisati, Andrealli, Mezsargs, Mazzara, Ballone. A disposizione Ronchetti, Cardozo, Epifani, Oldenstam, Albini, Bulgheroni, Burlacu, Mastriani, Da Silva, Martinez, Amadio. All. Buzzegoli.

VENEZIA: Moino, Varyvoda, Carlini, Perissinotto, Izzo, Bergamaschi, Antonacci, Mariutto, Fondi, Favaro, Dragan. A disposizione Zoppeletto, McDonagh, Marchioro, Gusella, Dalla Pieta, Garbo, Ballarin, Vendramineto, Olteanu, Tonin. All. Modolo.

Marcatori: 5’ st Mezsargs (C), 6’ st Mazzara (C).