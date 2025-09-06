SOLARO – La Universal Solaro ha aperto ufficialmente la nuova stagione con la presentazione della prima squadra di Promozione e della formazione juniores, ospitata ieri sera dal concessionario Dalma di via Varese.

All’iniziativa hanno preso parte atleti, allenatori, dirigenti, tifosi e amici del club. Ad aprire la serata è stato il responsabile marketing Romi Fuke, che ha richiamato l’attenzione sull’importanza del volontariato e sul sostegno garantito dagli sponsor.

Il presidente Mauro Lattuada ha sottolineato il percorso di crescita della società, mentre il direttore sportivo Luca Volpi e il mister Simone Broccanello, entrambi confermati, hanno tracciato le linee per il campionato che vedrà la prima squadra ambire a posizioni di vertice.

(foto: alcune immagini della riuscita serata)

