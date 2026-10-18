SOLARO – Una domenica decisamente amara per l’Universal Solaro, travolta in casa dal Gallarate nella sesta giornata del campionato di Promozione, girone B. Il risultato finale di 0-6 ha raccontato una partita tutta in salita per la formazione solarese, che non è riuscita a contenere la forza offensiva degli avversari, protagonisti di una prestazione che ha consentito loro di consolidare il terzo posto in classifica. Il Gallarate ha cominciato a costruire il proprio successo nel primo tempo, sbloccando il risultato al 24′ con Milani. Sette minuti più tardi, al 31′, è arrivato anche il raddoppio firmato da Bianchi. Due reti che hanno permesso agli ospiti di andare al riposo sullo 0-2, lasciando l’Universal nella difficile condizione di dover recuperare un doppio svantaggio.

Nella ripresa, anziché arrivare la reazione dei padroni di casa, il divario si è ulteriormente allargato. Al 22′ Rossi ha realizzato il terzo gol, seguito al 28′ da Moscheo. Il Gallarate non si è fermato e al 34′ Milani ha completato la propria doppietta personale, prima della sesta rete messa a segno da Carnelli al 39′. Una sconfitta pesante, dunque, soprattutto nelle proporzioni, che ha lasciato l’Universal Solaro a quota 6 punti dopo altrettante giornate. Il Gallarate, invece, è salito a 12, confermandosi tra le squadre più competitive di questo avvio di stagione. Per i solaresi è arrivato un risultato che ha evidenziato la necessità di ritrovare solidità, soprattutto in fase difensiva. La classifica è ancora relativamente corta nelle posizioni centrali e basse, ma servirà una pronta reazione per evitare di perdere ulteriore terreno.

La giornata ha visto anche il successo della capolista Accademia Bustese, vittoriosa 2-0 sul campo del Rovellasca, mentre il Gavirate ha mantenuto il secondo posto grazie all’1-0 sulla Base 96. Tra le altre formazioni della zona, lo Sc United ha pareggiato 0-0 nell’anticipo contro il Meda e il Ceriano Laghetto è stato sconfitto 4-1 dalla Castanese.

Universal Solaro-Gallarate 0-6

Marcatori: 24′ pt Milani, 31′ pt Bianchi; 22′ st Rossi, 28′ st Moscheo, 34′ st Milani, 39′ st Carnelli.

Risultati e marcatori della sesta giornata

Accademia Inveruno-Morazzone 0-2: 14′ pt Schieppati, 23′ pt Perego.

Castanese-Ceriano Laghetto 4-1: 7′ pt Pinotti (Castanese), 12′ pt Albini (Castanese), 40′ pt Ruggeri (Ceriano), 43′ pt Rondanini (Castanese); 31′ st Pinotti (Castanese).

Gavirate-Base 96 1-0: 47′ st El Matrague.

Marnate Gorla-Accademia BMV 3-1: 11′ pt Passafiume (Marnate), 31′ pt Di Noto (BMV); 11′ st Brazzelli (Marnate), 25′ st Calini (Marnate).

Rovellasca 1910-Accademia Bustese 0-2: 11′ pt Ficara, 27′ pt Pallaro.

Sc United-Meda 0-0.

Universal Solaro-Gallarate 0-6: 24′ pt Milani, 31′ pt Bianchi; 22′ st Rossi, 28′ st Moscheo, 34′ st Milani, 39′ st Carnelli.

Sestese-Luino 1-1: 41′ pt Caraffa (Sestese), 8′ st Di Dio (Luino).

Classifica: Accademia Bustese 15 punti; Gavirate 14; Gallarate 12; Marnate Gorla e Sc United 9; Morazzone 8; Meda, Base 96 e Ceriano Laghetto 7; Sestese, Castanese, Rovellasca 1910 e Universal Solaro 6; Luino, Accademia BMV e Accademia Inveruno 5.

(foto Letizia Elli: alcune fasi del match della Universal)

18102026