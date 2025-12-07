CESATE – L’Universal Solaro vince il primo storico derby (in Promozione) contro lo Sc United, al termine di una gara intensa e con diversi capovolgimenti di fronte nella prima mezz’ora. Al 2’ Mauri salva i cesatesi deviando il diagonale di Briancesco. Al 19’ i locali trovano il vantaggio: Pedrocchi mette in mezzo da calcio d’angolo e Giuliani, in mischia, insacca di testa. Passa meno di un minuto e gli ospiti pareggiano: cross di Briancesco, Romano colpisce di testa, Mauri respinge ma oltre la linea. Al 29’ arriva il nuovo sorpasso dell’Universal: azione sviluppata ancora dalla sinistra, cross di Belnome e conclusione vincente di Cinotti.
Nella ripresa lo Sc United alza il baricentro e spinge con continuità, sfiorando il pareggio al 14’ con Pedrocchi su punizione (palla all’incrocio) e poi con Kirsch, che da posizione defilata manda fuori. Al 17’ Confalonieri prova la soluzione da lontano, ma Pisani è attento. Nel finale i locali restano in dieci per l’espulsione di Naldi, ma l’Universal mantiene il vantaggio fino al triplice fischio.
Su ilSaronno anche l'intevista al tecnico vincente, Simone Broccanello.
Calcio Promozione, il derby. Broccanello (Universal): “Vinto, però prestazione così così”
A quello perdente, Massimiliano Villa.
Calcio Promozione, il derby: per mister Villa (Sc United) “buona prova ma…”
La cronaca play by play del match.
Calcio Promozione, derby Sc United-Universal Solaro: diretta
Sc United-Universal Solaro 1-2
SC UNITED (4-3-3): Mauri; Naldi, Bernello, Zanus, Giuliani (37’ st Aufiero); Confalonieri (48′ st Vitulli), Pedrocchi, Carnelli (33’ st Divito); Ballabio (31′ st Marzorati), Kirsch, Gebbia. A disposizione Altobelli, Sforzin, Ghidini, Cesarotti, Hamed. All. Villa.
UNIVERSAL SOLARO (4-4-2): Pisani; Summa (30’ st Colnati), Panariello, Greco, Poggio; Romano, Comani (21’ st Decarlo), Latino, Belnome (44′ st Lauriola), Briancesco, Cinotti (30’ st Giordano). A disposizione Cuzzolin, Gussoni, Clerici, Valente, Mouiz. All. Broccanello.
Arbitro: Innocenti di Abbiategrasso (Crespi di Busto Arsizio e Dumitroae di Gallarate).
Marcatori: 19’ pt Giuliani (U), 20’ pt Romano (S), 29’ pt Cinotti (S).
Note – Spettatori un centinaio. Angoli 6-5 United. Ammoniti Comani, Latino, Confalonieri, Aufiero, Pedrocchi. Espulso Naldi al 35’ s.t. Recupero 2-5.
