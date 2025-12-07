CESATE – L’Universal Solaro vince il primo storico derby (in Promozione) contro lo Sc United, al termine di una gara intensa e con diversi capovolgimenti di fronte nella prima mezz’ora. Al 2’ Mauri salva i cesatesi deviando il diagonale di Briancesco. Al 19’ i locali trovano il vantaggio: Pedrocchi mette in mezzo da calcio d’angolo e Giuliani, in mischia, insacca di testa. Passa meno di un minuto e gli ospiti pareggiano: cross di Briancesco, Romano colpisce di testa, Mauri respinge ma oltre la linea. Al 29’ arriva il nuovo sorpasso dell’Universal: azione sviluppata ancora dalla sinistra, cross di Belnome e conclusione vincente di Cinotti.

Nella ripresa lo Sc United alza il baricentro e spinge con continuità, sfiorando il pareggio al 14’ con Pedrocchi su punizione (palla all’incrocio) e poi con Kirsch, che da posizione defilata manda fuori. Al 17’ Confalonieri prova la soluzione da lontano, ma Pisani è attento. Nel finale i locali restano in dieci per l’espulsione di Naldi, ma l’Universal mantiene il vantaggio fino al triplice fischio.

Su ilSaronno anche l’intevista al tecnico vincente, Simone Broccanello.

A quello perdente, Massimiliano Villa.

La cronaca play by play del match.

Sc United-Universal Solaro 1-2

SC UNITED (4-3-3): Mauri; Naldi, Bernello, Zanus, Giuliani (37’ st Aufiero); Confalonieri (48′ st Vitulli), Pedrocchi, Carnelli (33’ st Divito); Ballabio (31′ st Marzorati), Kirsch, Gebbia. A disposizione Altobelli, Sforzin, Ghidini, Cesarotti, Hamed. All. Villa.

UNIVERSAL SOLARO (4-4-2): Pisani; Summa (30’ st Colnati), Panariello, Greco, Poggio; Romano, Comani (21’ st Decarlo), Latino, Belnome (44′ st Lauriola), Briancesco, Cinotti (30’ st Giordano). A disposizione Cuzzolin, Gussoni, Clerici, Valente, Mouiz. All. Broccanello.

Arbitro: Innocenti di Abbiategrasso (Crespi di Busto Arsizio e Dumitroae di Gallarate).

Marcatori: 19’ pt Giuliani (U), 20’ pt Romano (S), 29’ pt Cinotti (S).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 6-5 United. Ammoniti Comani, Latino, Confalonieri, Aufiero, Pedrocchi. Espulso Naldi al 35’ s.t. Recupero 2-5.

07122025