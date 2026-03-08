CESATE – Con le immagini di Francesca D’Amadio, riviviamo il match clou odierno di Promozione, Sc United-Accademia Inveruno. Buon punto dunque per lo Sc United che, nella giornata di Promozione girone C, ferma sullo 0-0 la capolista Accademia Inveruno al termine di una gara combattuta e ricca di occasioni. La squadra di casa gioca una partita attenta e determinata contro una delle formazioni più in forma del campionato. Nel primo tempo lo SC United ha anche la grande occasione per portarsi in vantaggio, ma il rigore calciato da Pedrocchi si stampa sul palo, lasciando il punteggio fermo sullo 0-0. La gara resta comunque vivace, con entrambe le squadre che colpiscono anche alcuni legni nel corso del match. Nonostante le occasioni e le emozioni, però, il risultato non si sblocca e alla fine le due squadre si dividono la posta.

Per lo Sc United si tratta comunque di un risultato significativo, ottenuto contro la prima della classe, che permette alla formazione di Cesate di restare agganciata alla zona alta della classifica.

Promozione – Risultati e marcatori

Accademia Vittuone-Gallarate 1-4 Reti: pt 3′ Garcia, 9′ Garcia, 31′ Bugno 38′ Agormeda (G); st 10′ rig. Garcia (G).

Aurora Cantalupo-Morazzone 4-0 Reti: pt 14′ Gerevini, 38′ Gerevini, 41′ Gerevini; st 30′ Losada.

Castanese-Gavirate 2-0 Reti: pt 10′ Diatta (C); st 11′ Diatta (C).

Ispra-Verbano 1-1 Reti: st 30′ Alonzi (V), 45′ Truzzi (I).

Luino-Canegrate 4-1 Reti: pt 30’ Frau (C), 37’ Pivato (L); 10’ Pavia (L), 29’ Pivato (L), 37’ Bigoni (L).

SC United-Accademia Inveruno 0-0

Universal Solaro-Accademia BMV 1-1 Reti: pt 5′ Belnome (S), 19′ Passafiume rig. (A).

Vighignolo-Ceriano Laghetto 5-0 Reti: pt 12′ Di Miceli, 32′ Mazzarani, 37′ Moltini; st 23′ Orlandi, 30′ Gentile.

Classifica: Accademia Inveruno 50, Aurora Cantalupo 50, Gallarate Calcio 41, S.C. United 41, Vighignolo 39, Universal Solaro 36, Accademia BMV 33, Luino 1910 33, Ceriano Laghetto 33, Castanese 32, Morazzone 30, Calcio Canegrate 30, Gavirate 26, Acc. Calcio Vittuone 24, Ispra Calcio 17, Verbano Calcio 11.

