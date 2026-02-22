SARONNO – Si chiude senza reti il derby del pomeriggio allo stadio Colombo Gianetti tra Fbc Saronno e Legnano. Uno 0-0 maturato al termine di una gara intensa ed equilibrata, con occasioni da entrambe le parti ma senza il guizzo decisivo. Nel primo tempo la prima vera opportunità è per i biancocelesti: Candido trova Lofoco, che di testa impegna Quintiero, bravo a opporsi con un intervento decisivo. Il Legnano risponde al 24’ con una punizione di Tinazzi che si stampa sulla traversa. Nel finale di frazione sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi con Sartor e Ballgjini, ma Todesco è attento e salva in entrambe le circostanze da distanza ravvicinata. Nella ripresa il Legnano riparte forte: dopo un quarto d’ora Corioni prova la girata, respinta ancora da Todesco, mentre poco dopo l’incornata di Graziano, lasciato solo in area, sfiora il palo. Il Saronno reagisce attorno alla mezz’ora: Cabezas sfonda sulla sinistra e serve Candido che, in scivolata, conclude a colpo sicuro, ma De Luca salva quasi sulla linea.

Un punto a testa che muove la classifica e lascia aperti i discorsi in chiave campionato dopo un derby combattuto fino all’ultimo minuto.

Fbc Saronno-Legnano 0-0

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Lofoco, Mzoughi, Lorusso; Lazzaro, Ruschena, Mira (14’ st Cabezas), Ientile; Serra (14’ st Cocuzza), Candido, Vassallo (37’ st Benedetti). A disposizione Foresti, Viganò, Alletto, Raimondo, De Vincenzi, Manfron. All. Tricarico.

LEGNANO (4-3-3): Quintiero; Shehaj, Noia, Graziano, Tinazzi (47’ st Sofio); Di Battista, Poropat (25’ st Bianchi), De Luca (37’ st Todaj); Sartor, Corioni, Ballgjini (41’ st Zoppi). A disposizione Priori, Corio, Chiti, Camerlengo, Rubino. All. Foglio.

Arbitro La Rocca di Milano (Martucci di Busto Arsizio e Brozzoni di Bergamo).

