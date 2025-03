SARONNO – Nell’anticipo del sabato sera della 27′ giornata di Eccellenza, sotto la pioggia allo stadio Colombo Gianetti il pari 0-0 fra i padroni di casda del Fbc Saronno ed il Mariano, incontro speciale perchè nell’occasione sono stati anche festeggiati i 115 anni di fondazione del club saronnese. Riviviamo la sfida con le immagini di Andrea Elli.

La cronaca – Nel primo tempo partono subito forte gli ospiti ma dopo pochi minuti il Saronno riesce a prendere le dovute precauzioni difensive riuscendo a chiudere le linee di passaggio agli avversari e concedendo pochi spazi di gioco. Dopo i primi 45 minuti di gara nei quali il Mariano è stato leggermente più pericoloso, nella ripresa è il Saronno a spaventare gli avversari con la conclusione di Schingo che, precisamente al 9′ del secondo tempo, colpisce in pieno il palo che nega l’1-0 ai padroni di casa.

La partita si chiude, così, con il risultato di 0-0 con entrambe le squadre che, non creando particolari azioni offensive pericolose, non hanno impegnato i rispetti estremi difensori. Visto il pareggio odierno, sia il Saronno che il Mariano conquistano un punto che non smuove particolarmente la classifica del girone A di Eccellenza Lombardia.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match.

Fbc Saronno-Mariano 0-0

FBC SARONNO: Todesco; Ortolani, Bello (1’ st Alletto), Fasoli, Ruschena (47’ st Papasodaro); Cabezas (18’ st Proserpio 6), De Vincenzi, Favilla, Schingo (41’ st Brenicci); Mammetti, Locati. A disposizione Tucci, Sironi, Pedrocchi, Ferrari, Mazzone. All. Tibaldo.

MARIANO: Negri; Pelucchi, De Rosa, Beye, Calandra; Cannataro (21’ st Abbiati), Orellana Cruz, Di Noto (40’ st Mariani); Della Torre, Caldirola (29’ st Mancosu), Fumagalli. A disposizione Stropeni, Piombino, Esposito, Verga. All. Rione.

Arbitro: Rastellino di Seregno (Arrigoni di Brescia e Terlizzi di Bergamo).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 5-5. Ammoniti Locati, Favilla. Recupero 0-4.

