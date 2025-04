CESATE – Una vittoria sofferta e pesantissima per lo Sc United, che nell’ultima giornata del girone B di Prima Categoria conquista il primo posto e la promozione in Promozione. Oggi pomeriggio, sul campo del Veniano, i cesatesi si sono imposti per 3-2 grazie ai gol di Ballabio, Cicola e Serpieri. Ecco le foto di Francesca D’Amadio che raccontano questa “storica” partita.

Una partita combattuta, ma alla fine lo Sc United è riuscito a coronare il proprio sogno: il successo ha infatti permesso di chiudere a 64 punti, due in più del Bovisio Masciago, che pure aveva fatto il suo dovere battendo 5-2 l’Itala.

Risultati dell’ultima giornata:

Ardisci Maslianico-Canzese 3-0

Atletico Lomazzo-Bulgaro 1-2

Bovisio Masciago-Itala 5-2

Menaggio-Gerenzanese 0-0

Cassina Rizzardi-Monnet Xenia 2-1

Veniano-Sc United 2-3

Limbiate-Portichetto Luisago 4-3

Rovellasca 1910-Montesolaro 1-2

Classifica finale Prima Categoria Girone B:

Sc United 64, Bovisio Masciago 62, Rovellasca 1910 56, Cassina Rizzardi 55, Montesolaro 54, Portichetto Luisago 45, Menaggio 43, Gerenzanese 38, Canzese 36, Veniano 33, Limbiate e Itala 32, Bulgaro 26, Monnet Xenia 21, Atletico Lomazzo 16. Sc United passa in Promozione.

