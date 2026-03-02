MEDA – Finisce 0-0 la sfida tra Real Meda e Caronnese Women nella sedicesima giornata di serie C femminile. Una gara equilibrata e intensa, giocata su un campo reso difficile dalle condizioni del terreno.
Nel primo tempo occasione importante per Codecà, fermata da Ripamonti, mentre dall’altra parte è Mazzon a rispondere presente sui tentativi delle padrone di casa. Nella ripresa il Real Meda si rende pericoloso su punizione, ma Mazzon salva; la Caronnese sfiora il vantaggio con Pellegrinelli, trovando ancora la pronta risposta del portiere avversario.
Un pareggio che rispecchia l’andamento del match, con poche occasioni nitide e grande attenzione difensiva da entrambe le parti.
Real Meda-Caronnese 0-0
REAL MEDA: Ripamonti, Mariani, Raimondo, Molteni, Ragone, Mugnaini, Pecce, Vergani, Roma, Campisi, Scaramuzzi. A disposizione Annoni, Tonali, Barrile, Razza, Manco, Turati, Lucchese, Mussano, Roventi.
CARONNESE: Mazzon, Dubini, Diefenthaeler, Barbini, Gino, Badiali, Manea, Abati, Codecà, Pellegrinelli, Filice. A disposizione Schianta, Gola, Bufano, Mombelli, Lozza, Girolamo, Marini.
Arbitro: Monolo di Legnano.
