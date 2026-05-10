SOLBIATE ARNO – Festa del tifo domenica pomeriggio allo stadio “Chinetti” di Solbiate Arno dove è andata in scena la finalissima d’Eccellenza fra Solbiatese ed Fbc Saronno (3-0). Tantissimi i tifosi saronnesi presenti, ad iniziare da quelli del Fronte ribelle; il supporto ai biancocelesti non è mancato mancato anche se alla fine a vincere, e ad accedere alle finali nazionali sono stati i giocatori di casa. La Solbiatese affronterà la migliore del Piemonte.

Solbiatese-Fbc Saronno 3-0 (1-0)

SOLBIATESE (3-5-2) Chironi, Gabrielli, Puka, Cosentino (38’ st. Lonardi), Bobbo (40’ st. Fiorella), Suatoni, Cocuz, Guidetti, Gasparri (26’ st. Guanziroli), Monteiro Barbosa (38’ st. Banfi), Martinez (23’ st. Silla). A disposizione Cavalleri, Galli, Minuzzi, Manfrè.

All. Gatti.

FBC SARONNO (3-4-1-2) Todesco, Mzoughi (5’ st. Benedetti), Viganò, Lorusso (25’ st. Serra), Cabezas (5’ s.t. Alletto), Ientile, Lazzaro, Ruschena, Candido, Vassallo, Cocuzza (39’ st. Mira). A disposizione Foresti, Lofoco, Raimondo, Quaglio, De Vincenzi.

All. Tricarico.

(foto di Andrea e Letizia Elli, i tifosi saronnesi allo stadio Chinetti di Solbiate Arno)

10052026