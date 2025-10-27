LEGNANO – Alla fine dedica unanime di dirigenti, dell’allenatore Fabio Tibaldo e dei giocatori del Fbc Saronno ai 4 tifosi biancocelesti presenti in tribuna. Solo 4, per via del divieto di vendita – per motivi di ordine pubblico – dei biglietti ai residenti in provincia di Varese.

Per i saronnesi, nel campionato di Eccellenza, prestigioso successo, 0-3, allo stadio Mari in una “classica” del campionato di Eccellenza.

Legnano-Fbc Saronno 0-3

LEGNANO: Quintiero, Noia, Graziano, Tinazzi, Trenchev (26’ st Todaj, 34’ st Cutrignelli), Pagani (16’ st Di Battista), Sartor (39’ st Cozzi), Pellini, Castiglioni (16’ st Locarno), Doumbia, De Luca. A disposizione Priori, Bettini, Corio, Bianchi. All. Porro.

FBC SARONNO: Todesco, Alletto, Mzoughi (32’ st Lofoco), Lorusso, Hasanaj, Favilla (20’ st De Vincenzi), Lazzaro, Vaglio (20’ st Cabezas), Serra (41’ st Tibaldo), Benedetti (39’ st Mondoni), Vassallo. A disposizione Norrito, Moretti, Corona, Cherubini. All. Tibaldo.

Arbitro: Corbetta di Milano (Russo di Milano e Navarrini di Monza).

Marcatori: 21’ pt Serra (Sa), 23’ st e 27’ st Vassallo (Sa).

Note: spettatori 200 circa, angoli 9-4 Legnano, ammoniti Tinazzi, Benedetti e l’allenatore Tibaldo, recupero 2-6.

