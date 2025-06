MISINTO – L’oratorio San Domenico Savio di Misinto si è reso protagonista lo scorso sabato 14 giugno di una giornata di festa interamente dedicata al calcio con il torneo giovanile in memoria di Giuseppe e Mauro Sola riservato alla categoria pulcini 2014/2015 e la terza edizione del Trofeo Claudio Leoni, una competizione di dodici ore dedicata, invece, ai più grandi.

Al torneo dedicato ai giovani calciatori hanno partecipato, oltre il Misinto 1971, il Mariano Calcio, Fbc Saronno, l’Amor Sportiva di Saronno e la Cogliatese affrontandosi in una serie di partite combattute all’insegna del fair play regalando, così, al numeroso pubblico presente emozioni, entusiasmo e tanto bel calcio giocato. Ad alzare il trofeo al cielo sono i piccoli aspiranti calciatori del Mariano che sono riusciti a posizionarsi primi in classifica nonostante le combattute e non semplici partite disputate grazie anche alla prestazione del capocannoniere della competizione Alessandro Casati.

“Il torneo intitolato alla memoria di Giuseppe e Mauro Sola non è solo un’occasione sportiva, ma anche un gesto di affetto e continuità verso chi ha lasciato un segno nella comunità. Un evento riuscito, che ha unito generazioni diverse nel nome dei valori più autentici dello sport”. Così descrivono la competizione gli organizzatori del torneo ricordando anche i valori più autentici e importanti dello sport regalando una giornata all’insegna dello sport e del divertimento.