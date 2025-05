AGRATE BRIANZA – Una stagione leggendaria, conclusasi nel migliore dei modi per i ragazzi della Varesina, categoria U17 Elite.

Il lungo cammino dei ragazzi di mister Mezzotero è giunto sino alla finalissima che assegna il prestigioso titolo di campioni di Lombardia. Nell’altra metà campo, i bergamaschi del Ponte San Pietro. Una battaglia senza esclusioni di colpi, terminata solo dopo 120 minuti di alto tasso tecnico, fatiche e puro agonismo.

Una montagna russa di emozioni : Colugnat fa 1-0 per la Varesina al 9′, ci pensa Chiesa a pareggiarla al 33′ con un gran colpo di sinistro. Nella ripresa, Colugnat firma la doppietta e i rossoblu tornano avanti. Il vantaggio dura poco, Mirtani non ci sta e segna il 2-2. Svariate occasioni poi ambo i lati, ma la palla non entra, supplementari. Trenta minuti agonici per tutti, giocatori e tifosi, la posta in palio è altissima e basta un guizzo per esplodere di gioia o scivolare dalla cima della montagna. Ultimi secondi, sembra oramai finita ma arriva un calcio di rigore per la Varesina. Zecchillo si carica l’enorme peso della responsabilità sulle spalle e non fallisce, 3-2, fischio finale, la Varesina è campione di Lombardia.

Riviviamo i momenti di gloria dei ragazzi e dello staff attraverso gli scatti delle celebrazioni post partita.