ROMA – In occasione dei cinquanta anni dall’iscrizione in Figc dell’Asd Universal Solaro, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha voluto premiare lo scorso 17 maggio all’Holiday Inn Eur di Roma la società calcistica di Solaro con una prestigiosa benemerenza sportiva, la più alta onorificenza conferita dalla Federazione a società e dirigenti che si sono distinti per una lunga e significativa militanza nel calcio dilettantistico e giovanile. Alcune foto della cerimonia.