ROVELLO PORRO – Oltre 400 spettatori questo pomeriggio, martedì 24 novembre, al centro sportivo Angelo Volontè di via Ludovico Ariosto per la sfida internazionale di Uefa Youth League tra Como Primavera e Aek Atene. L’incontro, iniziato alle 14 e valido per la quinta giornata della competizione, si è concluso sull’1-1.

Dopo un primo tempo senza reti, con un palo colpito dal lariano Fustini, i greci sono passati in vantaggio al 25′ della ripresa con Psyropoulos, mentre tre minuti più tardi Baralla ha firmato il pareggio su rigore. Al 32′ il portiere comasco Sgarbi ha neutralizzato un calcio di rigore di Gkolfinos.

Il Como sale così a 5 punti in classifica e si giocherà le residue possibilità di qualificazione il 9 dicembre in Spagna contro il Betis Siviglia.

Il tabellino

Como-Aek Atene 1-1 (0-0)

COMO (3-5-2): Sgarbi; De Paoli, Grilli, Epifani (26′ st Pisati); De Paula, Arui (46′ st Ortelli), Baralla (46′ st Lembo), Andrealli, Broggian; Tigano (18′ st Cauli), Fustini.

A disposizione: Visentin, Canepari, Joao Gabriel, Ronchetti, Terranova. Allenatore: Gianluca Falsini.

AEK ATENE (4-3-3): Sarakasidis; Tampakoglou (47′ st Georgiou), Tsaramanidis, Psyropoulos, Rinnis; Frantzeskakis (40′ st Amanatidis), Skakic, Stergiaropoulos; Tsantilas, Gkolfinos, Pontikis (23′ st Sioutas).

A disposizione: Ioannou, Theodoridis, Ntampizas, Tsipourlianos, Marinos, Arnaoutis. Allenatore: Periklis Papapanagis.

Arbitro: Bence Csonka (Ungheria).

Marcatori: 25′ st Psyropoulos (A), 28′ st Baralla (C) su rigore.

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