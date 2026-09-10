ROVELLO PORRO – Un pomeriggio di calcio internazionale al centro sportivo di Rovello Porro, alle porte di Saronno e “casa” della Primavera del Como 1907. I giovani lariani oggi hanno fatto il loro storico debutto in Youth League pareggiando 1-1 contro il Lipsia.
Tantissima la curiosità attorno all’appuntamento, che ha richiamato oltre 200 spettatori: sugli spalti molti addetti ai lavori, ma anche tanti giovani della zona e appassionati di calcio.
Dopo il vantaggio tedesco firmato da Konatè al 24′ del primo tempo, il Como di mister Gianluca Falsini ha trovato il meritato pareggio al 30′ della ripresa con una bella conclusione dalla distanza di Mazzara.
Una giornata particolare per il calcio lariano e anche per Rovello Porro, che ha ospitato una competizione europea. Riviviamo Como-Lipsia nella nostra fotogallery.
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10092026
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