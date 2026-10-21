ROVELLO PORRO – Una vittoria prestigiosa davanti al pubblico delle grandi occasioni. Il Como 1907 ha superato 2-1 il Manchester United nella terza giornata di UEFA Youth League, conquistando il primo successo nella competizione europea. Al centro sportivo di Rovello Porro il tutto esaurito, con 420 spettatori sugli spalti per assistere alla sfida, disputata in parte sotto la pioggia.

I ragazzi di Gianluca Falsini sono partiti fortissimo, passando in vantaggio già al 4′ con Papaccioli, servito da Fustini dopo un pallone recuperato nella metà campo inglese. Al 19′ è arrivato il raddoppio di Albini, che ha finalizzato una bella combinazione con Andrealli. Il primo tempo si è chiuso sul 2-0, con i lariani protagonisti di un’ottima prestazione.

Nella ripresa il Manchester United ha reagito, accorciando le distanze al 5′ con Fletcher. Gli inglesi hanno quindi cercato il pareggio, ma il Como ha resistito, anche grazie a un decisivo doppio intervento del portiere Sgarbi al 27′.

Il risultato non è più cambiato e al triplice fischio dell’arbitro bosniaco Antoni Bandić è esplosa la festa dei giocatori lariani. Con questo successo il Como è salito a quattro punti nella fase campionato, lasciando il Manchester United a quota tre.

Una giornata da ricordare anche per Rovello Porro, che ha ospitato una sfida internazionale di grande richiamo, con gli spalti gremiti e un’atmosfera speciale.

Nella fotogallery, le immagini della partita, dei protagonisti e del pubblico presente al centro sportivo di Rovello Porro.

Como-Manchester United 2-1

COMO: Sgarbi; Joao Gabriel, De Paoli, Grilli; Albini, Cassano (12′ st Arui), Andrealli, Broggian; Papaccioli (12′ st Bosze); Fustini (32′ st Cauli), De Paula (12′ st Tigano). Allenatore: Gianluca Falsini.

MANCHESTER UNITED: Byrne-Huges; Helafu, McCormack, Mills, Watson, McEvoy (15′ st Camacho), Fletcher (26′ st Ajayi), Thwaites, Mantato (37′ st Brown), Ibragimov, Thompson. Allenatore: Adam Lawrence.

Arbitro: Antoni Bandić (Bosnia-Erzegovina).

Marcatori: 4′ pt Papaccioli (C), 19′ pt Albini (C), 5′ st Fletcher (M).

Note: spettatori 420, tutto esaurito; partita disputata parzialmente sotto la pioggia.

21102026