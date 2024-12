SARONNO – Torna, in edizione limitata, la tradizione del calendario della polizia locale, un progetto che unisce tradizione e innovazione, offrendo uno sguardo privilegiato sulle molteplici attività del comando e della sua associazione, Apollos. Dopo l’ultima edizione del 2020, il calendario 2025 si presenta come un biglietto da visita del corpo di polizia locale, arricchito da 13 fotografie realizzate dal fotografo Armando Iannone, che raccontano la quotidianità e l’impegno degli agenti.

Un progetto di comunità

“Il calendario – ha spiegato il presidente di Apollos, Filadelfio Crivillaro – è stato realizzato grazie al prezioso contributo di Sigma Costruzioni e sarà distribuito alle forze dell’ordine cittadine e alle associazioni locali, celebrando il lavoro quotidiano degli agenti e il loro ruolo fondamentale nella comunità”. Ogni immagine documenta aspetti significativi della polizia locale, dai servizi di prossimità nei quartieri ai corsi di educazione stradale per i più piccoli.

La fotografia come narrazione

“Dietro queste dodici immagini – ha raccontato Iannone – c’è un grande lavoro di progettazione e dedizione. Sono fotografie che rendono visibile una parte importante della vita cittadina, mostrando l’impegno silenzioso ma costante degli agenti”. La copertina, in particolare, ha un valore simbolico: ritrae il gruppo della polizia locale durante l’ultima celebrazione di San Sebastiano, patrono del corpo, alla presenza dell’ex prevosto don Claudio Galimberti. “È stato un omaggio doveroso e sentito”, hanno commentato Iannone e il comandante Claudio Borsani.

Momenti significativi

Tra gli scatti più rappresentativi spiccano quello del vigile Ciro, amato dai bambini, durante uno spettacolo a maggio, e un’immagine del servizio di prossimità a giugno. Il calendario racconta anche momenti istituzionali, come l’incontro formativo organizzato da Apollos a Villa Gianetti e la partecipazione alla commemorazione dei caduti di Nassiriya.

Valorizzare l’impegno quotidiano

“Abbiamo deciso di non inserire immagini di agenti che danno multe – ha spiegato il comandante Borsani – non perché non siano importanti, ma perché volevamo mostrare tutto il resto del nostro lavoro, che spesso passa inosservato