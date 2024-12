Realizzato grazie al sostegno di Enrico Cantù Assicurazioni e alla collaborazione con il Gruppo fotografico Agorà Saronno, il calendario ha accompagnato i saronnesi giorno per giorno, regalando scatti che ha raccontato il Natale, l’inverno e l’attività del gruppo.

“Un progetto che, sia in termine di qualità della proposta sia in termine di riscontri, ci rende davvero orgogliosi – commenta la direttrice di ilSaronno, Sara Giudici – Voglio ringraziare il Gruppo fotografico Agorà Saronno per la passione e la professionalità che ha messo in questo lavoro, i nostri lettori che con le loro interazioni e i clic ci hanno seguito con entusiasmo, e Giulia Ariti che ha curato la parte tecnica con grande attenzione. La risposta della nostra comunità ci motiva a guardare già al futuro: abbiamo in mente nuove idee per il prossimo anno.”

La fotogallery rappresenta un’opportunità per rivivere le emozioni del calendario e per celebrare il successo di un progetto che ha saputo unire tradizione, innovazione e partecipazione collettiva.

Arrivato alla sua quarta edizione il calendario dell’Avvento 2024 de ilSaronno è un progetto che celebra il Natale ma soprattutto il territorio e la comunità di Saronno attraverso un percorso quotidiano di immagini e suggestioni. L’edizione 2024 è dedicata al Gruppo fotografico Agorà di Saronno e si è concretizzata grazie al sostegno di Enrico Cantù Assicurazioni.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti