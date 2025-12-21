SARONNO – Un balcone che diventa palco e una piazza che si ferma ad ascoltare. Sabato 20 dicembre via Garibaldi si è riempita di persone per un nuovo appuntamento del Calendario dell’Avvento del Comune, con “Attese di Natale”, tra poesia, musica e auguri condivisi.

Dal balcone di via Garibaldi 4 si sono alternate parole e note: la recitazione delle poesie a cura di Antonella Monti ha aperto il momento, seguita dal canto dell’“Alleluja” di Kobelin. Un’esibizione intensa e raccolta, proposta dall’associazione Culturalmente Musicalmente, nell’ambito del progetto “Ogni giorno è festa!”, che accompagna il percorso dell’Avvento in città.

Per la prima volta, sul balcone è salita anche la sindaca Ilaria Pagani, che ha voluto portare personalmente gli auguri di Natale ai presenti, salutando il pubblico e sottolineando il valore di questi momenti semplici ma partecipati.

L’iniziativa si inserisce nel calendario che prevede ogni giorno, alle 18, un breve momento musicale, realizzato in collaborazione con associazioni e scuole di musica cittadine.

Le immagini della serata sono firmate da Armando Iannone.

