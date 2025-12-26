SARONNO – Un viaggio lungo venticinque giorni, fatto di immagini, racconti e memoria condivisa. Il Calendario dell’Avvento de ilSaronno ha accompagnato i lettori alla scoperta della piscina comunale di via Miola, ripercorrendone la storia, le trasformazioni e il ruolo centrale nella vita della città. Un racconto quotidiano che ha unito passato e presente, intrecciando documenti d’archivio, curiosità, interviste e testimonianze dirette.

Ogni finestra del calendario ha svelato un tassello diverso. Dalle pagine storiche con date, costi e scelte urbanistiche che portarono alla nascita dell’impianto, alle immagini d’epoca che raccontano com’era la piscina negli anni Settanta e Ottanta. Spazio anche ai cambiamenti più recenti, dagli interventi strutturali alle innovazioni tecnologiche, fino alle soluzioni pensate per migliorare l’accoglienza e la sostenibilità dell’impianto.

Grande attenzione è stata dedicata alle persone. Allenatori, atleti, dirigenti e volontari hanno dato voce alla Rari Nantes, raccontando successi sportivi, sacrifici, crescita di intere generazioni di nuotatori e il valore educativo dello sport. Accanto allo sport, le storie di chi la piscina l’ha frequentata da bambino, di chi ci lavora ogni giorno e di chi ne ha seguito l’evoluzione con passione e competenza.

L’iniziativa, sostenuta da Saronno Servizi, ha potuto contare sul contributo di chi la piscina l’ha vissuta, studiata, raccontata e custodita. Dal circolo culturale Tramway con Giuseppe Di Stefano alla Rari Nantes, fino agli storici e agli appassionati della storia locale come Giuseppe Nigro e Alessandro Merlotti, senza dimenticare il personale stesso dell’impianto, che ogni giorno ne mantiene viva l’anima.

La fotogallery raccoglie e restituisce questo percorso. Uno sguardo d’insieme che racconta non solo una struttura sportiva, ma un pezzo di identità collettiva, fatta di acqua, impegno, comunità e ricordi condivisi.

