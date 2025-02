SARONNO / GERENZANO – Varesina in tilt per l’incidente avvenuto alla rotonda di via Clerici. Un autotreno si è ribaltato alla rotonda del Lidl, al confine tra Saronno e Gerenzano. I veicoli diretti verso Gerenzano vengono deviati su via Novara e via Lazzaroni. Il traffico risulta rallentato e si consiglia di evitare la zona. Le operazioni di rimozione del mezzo dovrebbero proseguire fin verso le 18.